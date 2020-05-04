فتح: إسرائيل تستكمل مجزرة الحرم الإبراهيمى بقرار رسمى

اعتبرت حركة فتح، أن استيلاء إسرائيل على أراض في محيط الحرم الإبراهيمي وشق الطرق وتركيب مصعد للمستعمرين، داخل الحرم الإبراهيمي الإسلامي الخالص، هو استكمال لمجزرة الحرم الإبراهيمي التي ارتكبها الإرهابي جولدشتاين في العام 1994 والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، في بيان أصدره اليوم الإثنين، إن جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني هي الأبشع في التاريخ، وهي بذلك تعتدي على الإنسانية جمعاء وعلى الموروث الثفافي للبشرية جمعاء، وهي تسعى لإقحام المساجد وأماكن العبادة وجعلها بؤرا للكراهية والصراع بدل التسامح والمحبة، وطالبت حركة فتح المؤسسات الدولية برفع صوتها أمام هذا العدوان الآثم.