صحة الدقهلية: تعافى 203 حالات من كورونا

أعلن الدكتور، سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، عن أداء المديرية خلال شهر أبريل في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى تعافى وخروج تحسن 203 حالة من مستشفى الحجر الصحى بتمى الأمديد، منهم 92 من الدقهلية، وفحص 4541 حاله من أبناء المحافظة منهم 4462 سلبي و179 ايجابى، وخرج من الإيجابى تحسن وشفاء كامل 92 حالة، و87 حالة تم حجزها بمستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد.وأشار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إلى أن مستشفى الحجر الصحى بتمى الأمديد استقبلت 342 مريضا من محافظات الجمهورية خلال شهر ابريل، خرج منهم 68 حالة بعد تحسن حالتهم الصحية وبها 93 وتم تحويل 181 حالة لمقرات العزل بالمدينة الجامعية والمحافظات الأخرى.و أكد "مكى" أن نسبة الإصابة بالمحافظة ممن تم عمل فحص لهم تمثل 3% فقط، وترتيبها يأتى رقم 15 على مستوى الجمهورية فى الإصابات، مقارنة بعدد السكان، موضحا أنه تم إجراء عزل أمنى لـ 19 قرية منذ بداية الحظر وتم فك الحظر عن عدد 10 منها بعد انتهاء المدة المحددة وهى 14 يوم، ومازال الحظر مستمر على 9 قرى بالمحافظة.