فض أسواق وغلق 4 محلات لمخالفة مواعيد الحظر بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية بضرورة تكثيف واستمرار الحملات.وقامت الوحدات المحلية بمراكز "كفر الدوار - الرحمانية - شبراخيت - أبو المطامير - دمنهور"، بعدة حملات مرورية بالتنسيق مع إدارات الإشغالات والتراخيص والبيئة والرقابة والمتابعة، وبالتنسيق مع الشرطة لتنفيذ كافة القرارات بشأن غلق المقاهي والكافتيريات والمحال العامة والتجارية وفض الأسواق والتجمعات بنطاق المحافظة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.أسفرت تلك الحملات عن غلق وتشميع 3 محلات ومقاهى وفض سوق قرية كفر السابى بمحلة فرنوى بشبراخيت، لمخالفة قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق، وغلق وتشميع مقهى بكفر الدوار لعملها بالمخالفة.كما تم فض السوق الرئيسى بقرية كوم الفرج بأبو المطامير، وفض تجمعات عشوائية للباعة الجائلين بشوارع الرحمانية، وفض تجمع بعض الباعة بالأبعادية بدمنهور.