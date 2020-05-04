«مكة» ولادة قيصرية جديدة بمستشفى العزل بكفر الزيات

شهد مستشفى العزل بكفر الزيات، اليوم الإثنين، ثاني حالة ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بنجاح كبير بأيادي أعضاء الفريق الطبى بالمستشفى، الذي تم تحويله كمستشفى عزل لمكافحة فيروس كورونا.من جانبه، قال الدكتور محمد عطية، إخصائي النساء بالمستشفى للدستور، إن ثانى عملية ولادة قيصرية تمت بنجاح وحالة الأم والجنين مستقرة، ولا توجد أي مضاعفات.بينما أكد الدكتور مصطفى عادل، طبيب الأطفال، أن حالة المولود، وهي أنثى، مستقرة تمامًا وتم وضعها بالحضانة حفاظا على حالتها الصحية، وأطُلق عليها "مكة"، كما أراد والديها تسميتها، تمت العملية تحت إشراف طاقم طبي على أعلى مستوى داخل العزل الصحي، بقيادة الدكتور عبد الله العرابي مدرس مساعد التخدير، ومشرفة تمريض إسراء محمد.