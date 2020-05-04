أحمد سعد يكشف رأيه في أغاني محمد رمضان (فيديو)

كشف الفنان أحمد سعد، عن رأيه في أغاني الفنان محمد رمضان، لافتًا إلى أنه لا يقدم غناء ولا طرب، قائلًا: "لو قولنا مشروع محمد رمضان الغنائي هنبقى ظلمناه جدًا لأنه مش بيقدم غناء طربي".وأضاف أحمد سعد، خلال لقائه ببرنامج "MBCTrending" المذاع على فضائية "MBC 4"، أن محمد رمضان ليس مطربا، وتجربته ليست غنائية، ولكنها شيء ناجح جدًا ويلتف حولها المتابعون، ولكن من الظلم أن نصنف أغانيه بالطرب.وتنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، الدعوى المقامة من الطيار أشرف أبو اليسر، والتي طالب فيها الفنان محمد رمضان بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به بقيمة 25 مليون جنيه فضلا عن الأضرار الأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان في كابينة الطائرة التي يقودها أبو اليسر.