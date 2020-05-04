253 مليون دولار خسائر «سابك» السعودية

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، عملاق قطاع صناعة البتروكيميائيات في المملكة، اليوم الإثنين عن تسجيلها خسائر في الربع الأول من 2020 للربع الثاني على التوالي بسبب انخفاض أسعار المواد البتروكيميائية وتراجع الطلب بسبب فيروس كورونا.وذكرت الشركة وهي بين أكبر عشر شركات صناعة البتروكيماويات في العالم، أنها سجلت خسائر صافية قدرها 950 مليون ريال (253 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالأرباح الصافية التي حققتها في ذات الفترة في العام الماضي والتي بلغت 909 مليون دولار.وكانت "سابك" وهي ثاني أكبر شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية بعد عملاق النفط "أرامكو"، سجلت خسائر بقيمة 192 مليون دولار في الربع الرابع من العام الماضي.وقالت "سابك" في بيان "قد تأثرت نتائج هذا الربع سلبًا بالمصروفات غير المتكررة، وبيئة تسعير المنتجات الصعبة، وعدم استقرار الطلب جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم".ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للشركة يوسف بن عبد الله البنيان قوله إن "أسعار المنتجات لا تزال تشكل تحديا مع عدم وجود تحسن في ميزان العرض والطلب للمنتجات الرئيسية في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالربع السابق".وأضاف البنيان "زاد تحول فيروس كورونا المستجد إلى جائحة عالمية والانخفاض الكبير في سعر خام برنت في نهاية الربع الحالي من صعوبة الموقف".وكانت "أرامكو" استحوذت العام الماضي على "سابك" مقابل 69 مليار دولار.وتراجعت الأرباح الصافية للشركة في عام 2019 بنسبة 74 % لتصبح 1،5 مليار دولار.