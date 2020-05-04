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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا: تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 15621

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:35 ص
النمسا
النمسا
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا فى البلاد إلى 13 ألفا و316 حالة، فيما تم تسجيل 24 حالة إصابة جديدة فقط أمس.

وقال بيان لوزارة الصحة في النمسا اليوم إن إجمالي عدد الإصابات بلغ 15 ألفا و621 حالة و600 حالة وفاة فى جميع ولايات البلاد.

وأضاف البيان أنه يوجد حاليا 1705 حالات تحت العلاج من المرض تشمل 420 شخصا في المستشفى و111 حالة في وحدات العناية المركزة.

وأشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا فى العاصمة فيينا بلغ 2587 حالة بزيادة قدرها 11 حالة، مقارنة باليوم السابق، وأن عدد حالات الوفاة بلغ 136 حالة.

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