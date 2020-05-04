النيابة تستعين بالكاميرات لكشف غموض ذبح شاب بجوار حميات حلوان

استمعت نيابة حلوان لأقوال عدد من شهود العيان حول واقعة مقتل شاب داخل مبنى مهجور بجوار مستشفى الحميات بحلوان.وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، وتحديد هوية الجناة مرتكبي الواقعة، تمهيدًا لضبطهم وإحضارهم.وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم مدير المباحث جهودها لسرعة فك طلاسم وملابسات ذبح شاب وإلقاء جثته بمكان مهجور بجوار مستشفى الحميات بحلوان، كما وجّه العميد عبدالفتاح القصاص بتشكيل فريق بحث ضم رؤساء مباحث الجنوب والاستعانة بعدد من معاوني الأقسام الأخرى لتتبع خط سير الحادث وسرعة ضبط مرتكبي الواقعة.وقد انتقل فريق من النيابة العامة بحلوان لمعاينة موقع العثور على جثة شاب مقتول بداخل مبنى مهجور بجوار مستشفى الحميات، بدائرة القسم وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحريات المباحث حول الوقعة وأمرت بتشريح جثة الشاب وإعداد تقرير مفصل لحين إصدار تصريح الدفن.وتلقى المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي، مفاده العثور على جثة شاب، داخل مبنى مجهور بجوار مستشفى حميات حلوان.وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة النقيبين أحمد شعلان، وأحمد فتحي، معاوني مباحث القسم، وجارٍ عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.