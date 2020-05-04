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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إندونيسيا تعلن فقدان 1.72 مليون شخص لوظائفهم أثناء جائحة كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:32 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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قال دوني موناردو رئيس قوة العمل الحكومية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في إندونيسيا، إن أكثر من 17.2 مليون شخص في إندونيسيا بينهم 375 ألف شخص في القطاع الرسمي فقدوا وظائفهم منذ تفشي جائحة كورونا.

ونقل موناردو عن بيانات وزارة القوة العاملة الإندونيسية القول إن الرقم الإجمالي لمن فقدوا وظائفهم بسبب الجائحة يشمل 314833 شخصا في القطاع غير الرسمي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن قوة العمل الإندونيسية تشير إلى تباطؤ وتيرة انتشار الفيروس في الأقاليم التي تطبيق إجراءات الإغلاق الجزئي في البلاد.

ويقول صندوق النقد الدولي إن العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في إندونيسيا يحتاجون إلى "اتفاق جديد" لحمايتهم من تداعيات الجائحة.

وكان البنك المركزي الإندونيسي قد خفض في الشهر الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد هذا العام من 4.6% إلى 2.3 في المئة، مشيرا إلى أن الاقتصاد قد يسجل انكماشا بمعدل 4ر0 في المئة خلال العام الحالي.

وقد اتخذت الحكومة الإندونيسية إجراءات نقدية غير مسبوقة شملت تخصيص 405 تريليون روبية ( 25.8مليار دولار) لمواجهة الفيروس.

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