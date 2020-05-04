تطوير ملعبين رياضيين بجامعة حلوان

في إطار مبادرة مشتركة بين وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي، وجامعة حلوان، برئاسة الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، لتطوير الملاعب بجامعة حلوان، تم الانتهاء من تطوير ملعبين من الملاعب الرياضية.جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات وزير الشباب والرياضة خلال زيارته السابقة لجامعة حلوان أثناء الموسم الثقافي للعام الجامعى"2019-2020 والتي وعد فيها بقيام الوزارة بالتعاون مع الجامعة لتطوير الملاعب الرياضية، حيث تم الانتهاء من التطوير في وقت قياسي رغم الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما يجري العمل لاستكمال المزيد من أعمال التطوير.وتأتي هذه المبادرة لدعم وتطوير الرياضة بجامعة حلوان واكتشاف مواهب الطلاب الرياضية وإخراج الطاقات الإبداعية لديهم، الأمر الذي يحتاج إلى تضافر الجهود من خلال تطوير الملاعب لدعم المواهب الشابة في مشوارهم الرياضي.وثمن الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، الجهود المبذولة في مبادرة تطوير الملاعب، مشيدًا بأهمية دعم الرياضة في الجامعات المصرية، مما سيؤدي بشكل إيجابي إلى خلق بيئة مناسبة للطلاب للتفوق والإبداع الرياضي، مؤكدًا على استمرار أعمال التطوير بالملاعب الرياضية والمنشآت كافة بالجامعة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.