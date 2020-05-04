التنمية المحلية: استرداد 4.1 مليون متر مربع أملاك الدولة (فيديو)

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنهم نفذوا نحو 606 حالات تعدٍ على أراضي الدولة على مدار الأربعة أيام الماضية، وتم استرداد 300 ألف متر مربع، فضلًا عن استرداد 384 فدانًا من أراضي الدولة.وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك متابعة يومية مع المحافظات بشأن إزالة حالات التعدي، موضحًا أن إجمالي ما تم استرداده حتى الآن يبلغ 4 ملايين و129 ألفًا و256 مترًا مربعًا من أملاك الدولة، وجار حراسة تلك المساحات.وأكد أنهم نفذوا عمليات الإزالة بشكل كامل للتصدي للتعديات على أراضى الدولة، موضحًا أن المخالفين يتم تحويلهم للنيابة العسكرية، وتتم إزالة المبنى بالكامل، معلقًا: "بنساوي المبنى المخالف بالأرض".