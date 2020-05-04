وزير التعليم العالى يصدر قرارًا بغلق كيان وهمى بمدينة نصر

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق كيان وهمي باسم "شركة ستارز للخدمات التعليمية" بالمقر الكائن في (مبنى النماء – الدور الخامس امتداد شارع رمسيس - الحي السادس مدينة نصر)، لقيامها بمزاولة نشاط تعليمي دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من وزارة التعليم العالي، حيث زعمت المنشأة إلحاق الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها بكليات الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض وغيرها مقابل تحصيل مبالغ مالية كبيرة من هؤلاء الطلاب.كما قام الوزير بمخاطبة محافظ القاهرة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق هذه المنشأة، وكذا إحالة محضر لجنة الضبطية القضائية إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.كما وجه د. خالد عبدالغفار بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة خلال الفترة المقبلة لمداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تزاول العملية التعليمية من دون ترخيص وبالمخالفة لأحكام القانون.وناشدت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، حفاظًا على مصالح ومستقبل أبنائهم وضمانًا لعدم التلاعب بهم، والالتزام بما هو مسجل على موقع الوزارة من جامعات ومعاهد حكومية، خاصة حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات الوهمية.