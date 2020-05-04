انخفاض الأسهم الأوروبية فى بداية غير مبشرة لشهر مايو

هوت الأسهم الأوروبية، اليوم الإثنين، مع عودة المستثمرين من عطلة أول مايو ليجدوا نزاعًا جديدًا بين الولايات المتحدة والصين بسبب أزمة فيروس كورونا.وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.5% في بداية غير مبشرة لشهر مايو بعد أن حقق مكاسب 6% في أبريل.وسجلت مؤشرات قطاعات النفط والغاز وصناعة السيارات والمصارف والتكنولوجيا أكبر الخسائر ودارت بين 3.6 و5%.وهوى سهم شركة تيسينكروب الألمانية 13 بالمائة عقب تقرير أشار إلى أن الجائحة قد تتسبب في ضغوط مالية جديدة رغم بيع وحدة المصاعد التابعة للشركة.وبعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على الصين الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأحد: إن هناك "قدرًا كبيرًا من الأدلة" على أن فيروس كورونا المستجد خرج من مختبر صيني.وهبط المؤشر داكس الألماني 3.3 % بفعل ضغط إضافى من ديالوج لصناعة الرقائق بعد سحب توقعاتها للعام 2020، وهبط المؤشر كاك 40 الفرنسي 3.8 %.