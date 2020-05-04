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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بـ8 مليارات جنيه.. استكمال مشروعات «حياة كريمة» فى 143 قرية

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:56 ص
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
أميرة ممدوح
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أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا يتضمن الموقف التنفيذي لمحور التشغيل والتنمية الاقتصادية، في إطار مبادرة "حياة كريمة" خلال العام المالي الجاري 19- 2020.

وفي هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة العام المالى 2020-21 قد راعت الالتزام بمُستهدفات الدولة الخاصة بالعدالة المكانية وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، بزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الـمُحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا بمراعاة الفجوات التنموية القائمة، مشيرة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من مُبادرة "حياة كريمة" في 357 قرية جديدة في 14 مُحافظة، فضلًا عن استكمال المشروعات الجاري تنفيذها في قرى المرحلة الأولى من المبادرة (143 قرية)، بتكلفة 8 مليارات جنيه للوصول إلى نسبة تغطية تبلغ 56%.

وحول محور التشغيل والتنمية الاقتصادية بمبادرة حياة كريمة أكدت السعيد أن هذا المحور يعتبر الضمانة الأكيدة لاستدامة التنمية في القرى الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى توجيه تمويل بقيمة 174.5 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر الأولى (يوليو 2019- مارس 2020) من العام المالي الجاري، يشمل التمويل المقدم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وجمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر، لافتة إلى استفادة 17.8 ألف مواطن في نحو 100 قرية في 9 محافظات.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن محافظة أسيوط تصدرت باقي المحافظات، بحصولها على تمويل بقيمة 115.8 مليون جنيه، ثم محافظة سوهاج بتمويل 28.8 مليون جنيه، ومحافظة قنا 17.1 مليون جنيه، ومحافظة البحيرة 4.2 مليون جنيه، وتليها محافظة أسوان 3.4 مليون جنيه، ومحافظة الأقصر 2.3 مليون جنيه، ثم محافظة المنيا 1.1 مليون جنيه، والقليوبية 1.1 مليون جنيه، والوادي الجديد 1 مليون جنيه.

وحول التوزيع الجغرافي للمستفيدين، أوضح التقرير أنه بلغ عدد المستفيدين في محافظة أسيوط 13.5 ألف مواطن، وبلغ عدد المستفيدين في محافظة سوهاج 2.3 ألف مواطن، وأكثر من ألف مستفيد فى قنا، 269 مستفيدًا في أسوان، 256 مستفيدًا في البحيرة.

يشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد ناقشت أمس الملامح الأساسية لخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020-21 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة

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