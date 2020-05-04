منظمات ألمانية تدعو إلى التضامن الدولى فى أزمة كورونا

قبل انعقاد مؤتمر دولي للمانحين، حذر تحالف ألماني لمنظمات المجتمع المدني من الإجحاف خلال مكافحة جائحة كورونا، وجاء في خطاب للتحالف موجه للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "الصحة حق من حقوق الإنسان، حتى في أوقات الأزمات".وذكر التحالف أنه يتعين على الحكومة الألمانية بذل كافة ما في وسعها لعدم تقديم المصالح الأنانية للدول أو لتوقعات أرباح الشركات على حياة البشر، موضحا أن الإرادة السياسية ضرورية في نهاية المطاف من أجل اتخاذ الخطوات السليمة في ألمانيا وأوروبا وجميع أنحاء العالم لحماية المجتمع العالمي بشكل أفضل، ومن بين المنظمات الموقعة على الخطاب منظمة "أطباء بلا حدود".وتُطلق رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم الإثنين تحالفا دوليا لتمويل تطوير لقاحات وأدوية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.ومن المتوقع جمع 5.7 مليار يورو لهذا الغرض خلال مؤتمر للمانحين دعت إليه فون دير لاين عبر الإنترنت اليوم، ومن بين المشاركين في المؤتمر، أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.