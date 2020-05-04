تصنيع بوابات تعقيم للوقاية من كورونا بشركات قطاع الأعمال (صور)

بدأت شركة الإسكندرية للحراريات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في تدشين بوابات التعقيم الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحصلت "الدستور" على صور بوابات التعقيم التي عملت عليها الشركة.واستطاعت بعض شركات قطاع الأعمال العام تصنيع المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، مثل بوابات التعقيم، والمطهرات وفقا لنشاط كل شركة وما يتناسب معها، وتمتلك شركات قطاع الأعمال عدة شركات تعمل في قطاعات الصناعات الكيماوية، والأدوية، والأعمال والمنتجات المعدنية التي استطاعت أن تصنع المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.