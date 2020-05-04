رئيس وزراء فلسطين يوصى بتجديد حالة الطوارئ لمدة شهر

رفع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الإثنين، توصية للرئيس محمود عباس، تقضي بتجديد حالة الطوارئ لمدة شهر.ورأت لجنة الطوارئ الوطنية الفلسطينية، وقادة الأجهزة الأمنية، واللجنة الوبائية التابعة لوزارة الصحة- وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- ضرورة تجديد حالة الطوارئ لمدة شهر، وتكليف المستشار القانوني للرئيس بتقديم المسوغ القانونى لحالة الطوارئ الجديدة.ومن المقرر أن ينظر الرئيس بهذا الأمر غدًا، وفي حال الموافقة تواصل الحكومة إجراءاتها بما يحافظ على الأولوية الصحية والأمنية للمواطنين مع التوازن بين الإجراءات الصحية والضرورات الحياتية لهم، عبر السماح بزيادة ساعات العمل لدى بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية.ومن الجدير بالذكر أن حالة الطوارئ انتهت عند منتصف ليلة أمس الأحد.