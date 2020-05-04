مقتل 3 من قادة داعش فى عملية عسكرية للحشد الشعبى غربى العراق

أفاد بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الإثنين، بأن ثلاثة من قادة تنظيم داعش قتلوا في عملية عسكرية للحشد الشعبي في قضاء حديثة التابع لمحافظة الأنبار 118 كم غرب بغداد.وأوضح البيان أن "عملية (أسود الصحراء) لقوات حشد قضاء حديثة انطلقت وتمكنت من قتل ثلاثة قياديين من عصابات داعش الإرهابية في منطقة المدهم، وتفجير عجلة تحمل عبوات ناسفة".وأطلقت القوات الأمنية العراقية عمليات عسكرية واسعة النطاق لملاحقة بقايا داعش، ردا على الهجمات الأخيرة التي شنها التنظيم في عدد من المناطق العراقية، وراح ضحيتها عدد من عناصر القوات الأمنية والحشد الشعبي.