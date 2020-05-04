أسقف نقادة يزور دير الأمير تادرس الشطبى

استقبل الأنبا ثاؤفيلس، أسقف منفلوط، الأنبا بيمن أسقف نقادة بمحافظة قنا ورئيس لجنة الأزمات بالمجمع المقدس؛ وذلك بدير "العذراء والامير تادرس الشطبي".وخلال الزيارة قام الأنبا بيمن بزيارة المعمودية الجديدة بالدير التي تم تدشينها حديثا بيد صاحب النيافة الأنبا ثاؤفيلس.وتحتفل حاليًا وعلى مدار 50 يومًا مُتصلة، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة، وهي فترة تمنع خلالها الكنيسة الصوم تمامًا، وتتميز بالنغمات المُفرحة والتي تستخدم في تلاوة الصلوات والنصوص الدينية، بالإضافة إلى سيطرة اللون الأبيض على المشاهد داخل الكنائس المُغلقة حاليًا، في إطار مؤازرة الدولة في حربها ضد انتشار فيروس كورونا.