توقعات بانكماش الاقتصاد اليوناني 4.7% خلال العام الحالى

تتوقع الحكومة اليونانية وفقا للسيناريو الأساسي للتطورات الاقتصادية الراهنة انكماش الاقتصاد بمعدل 4.7% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، في حين يمكن أن يصل معدل الانكماش إلى 7.9% وفقا للسيناريو الأسوأ.ووفقا لبرنامج الاستقرار الاقتصادي 2020 الذي كشفته الحكومة، فإنها تتوقع نمو الاقتصاد في العام المقبل بنسبة 5.1%.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الحكومة اليونانية تستهدف وفقا للسيناريو الأساسي تسجيل عجز في الميزانية بمعدل 1.9% من إجمالي الناتج المحلي أو 2.8% وفقا للسيناريو الأسوأ.كما تشير التوقعات إلى ارتفاع إجمالي الدين العام لليونان خلال العام الحالي إلى 337 مليار يورو بما يعادل 188.8% من إجمالي الناتج المحلي العام الحالي، مقابل 331.1 مليار يورو بما يعادل 176.6% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي، على أن يتراجع في العام المقبل إلى 334 مليار يورو بما يعادل 176.8% من إجمالي الناتج المحلي.كان وزير المالية اليوناني كريستوس ستايكوراس قد قال في تصريحات إعلامية أواخر الشهر الماضي إنه يتوقع انكماش اقتصاد اليونان خلال العام الحالي بما يتراوح بين 5% و10% في ظل الوضع الحالي لجائحة كورونا.