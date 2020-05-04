المعهد المصرفى يطلق «قيادات المستقبل» لتدريب المصرفيين الأفارقة

أطلق المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبية للبنك المركزي الدورة الأولى من برنامج قيادات المستقبل في القطاع المصرفي الإفريقي (African Future Leaders) عبر الإنترنت بمشاركة 8 دول إفريقية، والذي يعد إضافة جديدة لبرامج وخدمات المعهد التي يتم تنفيذها عن بعد، ويأتي هذا البرنامج كمنحة مقدمة من المعهد المصرفي للبنوك المركزية الإفريقية، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز العلاقات مع إفريقيا وتعليمات محافظ البنك المركزي المصري.وفي هذا السياق، قال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري: "يساهم هذا البرنامج في توطيد العلاقات والمساهمة في تطوير وإعداد كوادر إفريقية لتولي المناصب القيادية بالقطاع المصرفي بكل دولة إفريقية، وبرنامج قيادات المستقبل هو واحدٌ من أهم البرامج الاستراتيجية التي يقدمها المعهد للقطاع المصرفي المصري منذ عام 1995 لإعداد وتأهيل صف ثاني من قيادات القطاع المصرفي المصري".وأضاف "نصير":"تم تصميم هذا البرنامج على أساس علمي للمساهمة الفعلية في تطوير المتدربين من خلال التطرق إلى موضوعات مختلفة لتنمية مهاراتهم القيادية وصقل معارفهم الفنية، وينقسم البرنامج إلى أربعة أجزاء: جزء خاص بالقيادة والمهارات الإدارية، وجزء متعلق بالمعارف الفنية، فضلًا عن نماذج المحاكاة وحلقات نقاشية تحفيزية، وقد تم تلقى طلبات التحاق بالبرنامج لعدد 56 مرشحًا من 11 دولة إفريقية ممن ينطبق عليهم شروط الالتحاق بالبرنامج".وتابع"عُقدت اختبارات التقييم عن بعد باستخدام أحدث التطبيقات لعقد الاختبارات بفاعلية مع مراقبة المرشحين عن بعد وذلك لاختيار القائمة النهائية للمتدربين، وقد وصل العدد النهائي للمتدربين إلى ثلاثة عشر متدربا من ثمانى بنوك مركزية إفريقية".