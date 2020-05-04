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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع أغلب البورصات الآسيوية مع تصاعد التوتر بين الصين وأمريكا

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:05 ص
البورصة الآسيوية
البورصة الآسيوية
وكالات
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استهلت أغلب بورصات الأوراق المالية في آسيا تعاملات الأسبوع الجديد، اليوم الإثنين، على تراجع، بعد الانخفاض الحاد للأسهم الأمريكية في ختام تعاملات يوم الجمعة آخر أيام أسبوع التداول الماضي في بورصة وول ستريت بنيويورك على خلفية النتائج المخيبة للآمال لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة أمازون وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد قال إن هناك "أدلة مهمة" على أن فيروس كورونا المستجد خرج مع أحد المعامل الصينية في مدينة ووهان.

وتراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات الآسيوية اليوم، في حين أغلقت بورصات اليابان والصين وتايلاند أبوابها بسبب عطلات رسمية في هذه الدول.

واستهلت البورصة الأسترالية تعاملات اليوم على تراجع في أعقاب التراجع الحاد للأسهم الأمريكية يوم الجمعة الماضي والنتائج المخيبة للآمال لمجموعة ويستباك المصرفية الأسترالية، لكن استردت الأسهم عافيتها خلال التعاملات لتنهيها بارتفاع طفيف.

وارتفع مؤشر "إس أند بي أيه.إس.إكس200" للأسهم الأسترالية بمقدار 31 نقطة أي بنسبة 0.59% إلى 527.76 نقطة، بعد أن كان قد تراجع إلى 5169.60 نقطة في وقت سابق من تعاملات اليوم.

وتراجع مؤشر هانج سينج في بورصة هونج كونج اليوم بنسبة 4% تقريبا، في حين تراجعت مؤشرات بورصات سنغافورة وتايوان وماليزيا بأكثر 2%.

وتراجعت بورصتا كوريا الجنوبية وإندونيسيا بنحو 2% وسجلت أسهم نيوزيلندا تراجعا طفيفا اليوم.

وتراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم بنسبة 8% تقريبا إلى 18.25 دولار للبرميل من خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكية تسليم يونيو المقبل.

كانت أسعار الخام قد ارتفعت يوم الجمعة الماضي رغم استمرار المخاوف بشأن الطلب على الطاقة على المدى القريب مع استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) وتداعياتها الاقتصادية.

وأنهى خام غرب تكساس الوسيط التعاملات الأمريكية يوم الجمعة بارتفاع قدره 0.94 دولار أي بنسبة 5% تقريبا إلى 19.78 دولار للبرميل تسليم يونيو المقبل.

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