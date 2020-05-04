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محمد العسيري
الإثنين 04 مايو 2020 الموافق 11 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الجدي الإثنين 4 مايو 2020

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:03 ص
برج الجدي
برج الجدي
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجدي ليوم الإثنين الموافق 4 مايو 2020، والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: إذا كان عليك أخذ العبر من الماضي والتعلم منه، فهذا أمر جيد، إما إذا كان لتعقيد الأمور مجددًا فأنت الخاسر الأكبر.

عاطفيًا: يزول التوتر في العلاقة بينك وبين الشريك لأنك إنسان متفائل دائمًا، ويحاول الشريك أن يزرع الأمل فيك مجددًا.

صحيًا: استمر في ممارسة رياضتك المفضلة وحاول أن تشرك الآخرين معك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله، حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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