مئات الآلاف من الطلاب يعودون إلى مدارسهم فى ألمانيا اليوم

يعود مئات الآلاف من الطلاب إلى مدارسهم في ألمانيا اعتبارا من اليوم الإثنين، بعدما اضطروا إلى الاعتماد على التعلم عن بعد على مدار أسابيع بسبب جائحة كورونا.وتقتصر العودة في بعض الولايات على طلاب المراحل الذين لديهم اختبارات نهائية العام المقبل، بالإضافة إلى أعلى صفوف المرحلة الابتدائية.وسيظل حاليا معظم الطلاب من المرحلة الأولى حتى الثالثة ومن المرحلة الخامسة حتى الثامنة في المنزل، ومن المنتظر بحث مصير العودة للمدارس بالنسبة لهؤلاء الطلاب خلال المشاورات بين الحكومة الاتحادية والولايات المقررة بعد غد الأربعاء.وستسري كافة قواعد التباعد بين الأفراد ومتطلبات الحماية الصحية لتجنب انتقال العدوى في كافة المدارس، ولا يُطبق إلزام ارتداء الكمامات إلا في عدد محدود من المدارس، بينما يُلزم الطلاب بارتدائها في الحافلات المدرسية.