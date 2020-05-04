رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 مايو 2020 الموافق 11 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مئات الآلاف من الطلاب يعودون إلى مدارسهم فى ألمانيا اليوم

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:02 ص
طلاب
طلاب
وكالات
طباعة
يعود مئات الآلاف من الطلاب إلى مدارسهم في ألمانيا اعتبارا من اليوم الإثنين، بعدما اضطروا إلى الاعتماد على التعلم عن بعد على مدار أسابيع بسبب جائحة كورونا.

وتقتصر العودة في بعض الولايات على طلاب المراحل الذين لديهم اختبارات نهائية العام المقبل، بالإضافة إلى أعلى صفوف المرحلة الابتدائية.

وسيظل حاليا معظم الطلاب من المرحلة الأولى حتى الثالثة ومن المرحلة الخامسة حتى الثامنة في المنزل، ومن المنتظر بحث مصير العودة للمدارس بالنسبة لهؤلاء الطلاب خلال المشاورات بين الحكومة الاتحادية والولايات المقررة بعد غد الأربعاء.

وستسري كافة قواعد التباعد بين الأفراد ومتطلبات الحماية الصحية لتجنب انتقال العدوى في كافة المدارس، ولا يُطبق إلزام ارتداء الكمامات إلا في عدد محدود من المدارس، بينما يُلزم الطلاب بارتدائها في الحافلات المدرسية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القصة الحقيقية لحادث «القصاصين» الإرهابى الذى ظهر فى «الاختيار»

المتحدث العسكرى يكشف سبب استمرار الإرهاب فى مناطق بسيناء

الإفتاء توضح حقيقة زوال كورونا يوم 19 رمضان

1254 إصابة بكورونا بين أفراد الجيش الروسى

الصور

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

الأكثر قراءة

وزير التعليم: حصرنا الطلاب الغشاشين ومعاونيهم من المعلمين.. والعقوبة موجعة

المتحدث العسكرى يكشف سبب استمرار الإرهاب فى مناطق بسيناء

الإفتاء توضح حقيقة زوال كورونا يوم 19 رمضان

هشام سليم: ابنتي تحولت جنسيا لولد

إنفوجراف

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

أيام زمان

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

أغرب ارتباط في العالم.. «كزوزة» في رمضان وراء زواج هدى سلطان وفريد شوقي

الوجه الآخر لـ يوسف شاهين.. غضب على نبيلة عبيد لسبب غريب

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

نجم الساعة

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

بعد استهدافها من الإرهاب.. ماذا تعرف عن كنوز «بئر العبد»؟

استطلاع رأى: 41% من الكوريين الجنوبيين يرفضون رعاية الوالدين

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

رسم بالقلوب قبل اللوحات.. رسامون يسطرون حكايات «منسي» بالريشة والآلوان

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
الاختيار....وبائعى الضمير
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [2]
ماجد حبته
المستشفى ذهب مع الريح!
نرمين يسر
CORONA VIRUS EXPLAIEND.. وثائقي قصير عن كورونا
المزيد

الثقافة

صالون القاهرة الثقافى يقدم ليلة للإنشاد الدينى.. غدًا

«ثقافة الطفل» تحتفل بانتصارات العاشر من رمضان عبر «اليوتيوب»

لقاء إلكترونى لمناقشة الكتاب المسموع على منصة «كتبنا»

«المتحولون» رواية جديدة لحسن عبيد عيسى عن دار «النخبة»