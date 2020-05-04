حظك اليوم.. برج الحوت الاثنين 4 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحوت ليوم الاثنين الموافق 4 مايو 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تعيش يوما جيدًا يوحي بإشعاعات كثيرة، لكنه يشير إلى بعض التوتر والفوضى، وتشعر برغبة في السفر وربّما بناء علاقة مع شخص من خارج محيطك.عاطفيًا: فرص المصالحة قوية ولا تقبل الشك، لكنّ النقاش قد يتطور ويحتدم، فكن صبورًا وموضوعيًّا.صحيًا: اضطراب في التنفس ناجم عن خلل ما في القصبة الهوائية، يستحسن مراجعة الطبيب.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.