حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الاثنين 4 مايو 2020

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

الأسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس



الجدي



الدلو

الحوت

مهنيًا: لا تتخذ قراراتك من دون أن تحلل الأمور وتلجأ إلى الوقائع التي تشكل الأدلة الدامغة.عاطفيًا: ترتفع معنوياتك بعد الدعم الكبير من قبل الشريك للمضي في ما أنت عازم على تحقيقه لمصلحة الطرفين.صحيًا: جميل أن تقوم بنشاطات رياضية مع مجموعات، وخصوصًا ممارسة المشي في نهاية الأسبوع لمسافة طويلة.مهنيًا: تحاول أن تغيّر مجال عملك لتزيد من مكاسبك، لكن آمالك قد تخيب وتنطوي على نفسك وتبتعد عن محيطك بعض الشيء.عاطفيًا: تشعر أنّ الشريك يستغلّ عاطفتك تجاهه لتحقيق بعض المكاسب، حاول أن تتصرف بذكاء.صحيًا: إذا أردت أن تتمتع بجسم سليم عليك أن تمارس الرياضة باستمرار.مهنيًا: التواصل مع أشخاص نافذين في العمل، يسهم في وصولك إلى تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك منذ مدة طويلة.عاطفيًا: الحبيب يحتاج منك أن تظهر له المزيد من الحب، فلا تبخل عليه بمشاعرك.صحيًا: اتبع الإرشادات الغذائية التي يقدمها الاخصائيون من خلال برامج الصحة والغذاء.مهنيًا: لا تتهرّب من دعوة ولا ترفض مساعدة أحد، هذا هوالوقت المناسب لاستلام غير عمل في وقت واحد.عاطفيًا: أنت طيّب القلب ولن تواجه مشكلة مع الحبيب شرط الإصغاء إليه باهتمام وتفهّم.صحيًا: قدّر المتاعب التي قد تسببها للآخرين في حال اعتراك مرض ما، فحاول قدر الإمكان الانتباه إلى صحتك.مهنيًا: القمر المتنقل في برج الميزان يتحدث عن مشروع جديد أو عن علاقة مهنية متينة تغذيها في الأيام المقبلة.عاطفيًا: الرغبة والطموح سلاح ذو حدين، فحاول أن تكون أكثر واقعية لئلا تصطدم بعقبات كبيرة.صحيًا: لا تتهاون بالضغط إذا كان غير مستقر، بل راجع طبيبك بأسرع ما يمكن.مهنيًا: عليك الاعتماد على نفسك فقط لتتخلص من العقبات، وهذا ما يوفر عليك جهدًا كبيرًا، ويتيح لك فرصة التفكير في المستقبل كما يجب.عاطفيًا: مبادرة جيدة تجاه الشريك تلقى الأصداء الطيبة والممتازة التي توقعتها، وتجعله يغير نظرته إليك ويتقرب منك أكثر فأكثر.صحيًا: مشاركة الأولاد في بعض الرياضات الفكرية تريحك وتنسيك مشاغلك وهمومك.مهنيًا: تسبق الآخرين بأشواط وأشواط ولا بد من أن تثير نجاحاتك بعض الغيرة في أوساطك، فما عليك سوى أن تبقي عينيك مفتوحتين جيدًا.عاطفيًا: الظروف جيدة جدًا على صعيد العواطف ولن تشعر بالوحدة، فالحبيب يفهم وضعك ويساندك ويدافع عن حقوقك.صحيًا: تبدو على وجهك علامات الارتياح وتعيش أفضل حالاتك الصحية التي افتقدتها منذ مدة.مهنيًا: لا تجازف في عملك أو راحة بالك، بل تقدّم بحكمة وعن سابق تحضير ودراسة، فهذا اليوم مشحون ببعض القلق.عاطفيًا: عامل الثقة مفقود بينك وبين الشريك، وهذا ما يبقي الاجواء مضطربة بعض الشيء والشكوك حاضرة دائمًا.صحيًا: لا تتوتر، بل حاول أن تمضي أوقاتًا مريحة مبتعدًا عما يثير عصبيتك.مهنيًا: هذا اليوم يحمل إليك بعض الانفراج وتتحسن الأوضاع وتجعلك فرحًا ومرتاحًا في العمل، وتنشط أكثر من أي وقت مضى.عاطفيًا: إذا كنت عازبًا انت مقبل على تطوّر إيجابي، وتتحوّل صداقة أو علاقة عابرة الى موضوع جدّي.صحيًا: تقلبات الطقس بين حار وبارد تؤثر فيك كثيرًا، فخذ الاحتياطات اللازمة.مهنيًا: إذا كان عليك أخذ العبر من الماضي والتعلم منه، فهذا أمر جيد، إما إذا كان لتعقيد الأمور مجددًا فأنت الخاسر الأكبر.عاطفيًا: يزول التوتر في العلاقة بينك وبين الشريك لأنك إنسان متفائل دائمًا، ويحاول الشريك أن يزرع الأمل فيك مجددًا.صحيًا: استمر في ممارسة رياضتك المفضلة وحاول أن تشرك الآخرين معك.مهنيًا: مشروع ناجح نتيجة سهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، فتنال التهنئة من أرباب العمل من زميل كان ينافسك بشرف.عاطفيًا: تعجز عن قول ما تعلم أو عن نقل فكرة أو قرار، وتشعر بعدم الثقة والأمان وتحتاج الى من يجد لك حلولًا.صحيًا: قد تضطر الى التعامل مع بعض الغموض ما يؤثر في المعنويات ويخفف المقاومة الجسدية.مهنيًا: تعيش يوما جيدًا يوحي بإشعاعات كثيرة، لكنه يشير إلى بعض التوتر والفوضى، وتشعر برغبة في السفر وربّما بناء علاقة مع شخص من خارج محيطك.عاطفيًا: فرص المصالحة قوية ولا تقبل الشك، لكنّ النقاش قد يتطور ويحتدم، فكن صبورًا وموضوعيًّا.صحيًا: اضطراب في التنفس ناجم عن خلل ما في القصبة الهوائية، يستحسن مراجعة الطبيب.