رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 مايو 2020 الموافق 11 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الاثنين 4 مايو 2020

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:56 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
شيماء دهب
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 4 مايو 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي

الحمل
مهنيًا: لا تتخذ قراراتك من دون أن تحلل الأمور وتلجأ إلى الوقائع التي تشكل الأدلة الدامغة.
عاطفيًا: ترتفع معنوياتك بعد الدعم الكبير من قبل الشريك للمضي في ما أنت عازم على تحقيقه لمصلحة الطرفين.
صحيًا: جميل أن تقوم بنشاطات رياضية مع مجموعات، وخصوصًا ممارسة المشي في نهاية الأسبوع لمسافة طويلة.

الثور
مهنيًا: تحاول أن تغيّر مجال عملك لتزيد من مكاسبك، لكن آمالك قد تخيب وتنطوي على نفسك وتبتعد عن محيطك بعض الشيء.
عاطفيًا: تشعر أنّ الشريك يستغلّ عاطفتك تجاهه لتحقيق بعض المكاسب، حاول أن تتصرف بذكاء.
صحيًا: إذا أردت أن تتمتع بجسم سليم عليك أن تمارس الرياضة باستمرار.

الجوزاء
مهنيًا: التواصل مع أشخاص نافذين في العمل، يسهم في وصولك إلى تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك منذ مدة طويلة.
عاطفيًا: الحبيب يحتاج منك أن تظهر له المزيد من الحب، فلا تبخل عليه بمشاعرك.
صحيًا: اتبع الإرشادات الغذائية التي يقدمها الاخصائيون من خلال برامج الصحة والغذاء.

السرطان
مهنيًا: لا تتهرّب من دعوة ولا ترفض مساعدة أحد، هذا هوالوقت المناسب لاستلام غير عمل في وقت واحد.
عاطفيًا: أنت طيّب القلب ولن تواجه مشكلة مع الحبيب شرط الإصغاء إليه باهتمام وتفهّم.
صحيًا: قدّر المتاعب التي قد تسببها للآخرين في حال اعتراك مرض ما، فحاول قدر الإمكان الانتباه إلى صحتك.

الأسد
مهنيًا: القمر المتنقل في برج الميزان يتحدث عن مشروع جديد أو عن علاقة مهنية متينة تغذيها في الأيام المقبلة.
عاطفيًا: الرغبة والطموح سلاح ذو حدين، فحاول أن تكون أكثر واقعية لئلا تصطدم بعقبات كبيرة.
صحيًا: لا تتهاون بالضغط إذا كان غير مستقر، بل راجع طبيبك بأسرع ما يمكن.

العذراء
مهنيًا: عليك الاعتماد على نفسك فقط لتتخلص من العقبات، وهذا ما يوفر عليك جهدًا كبيرًا، ويتيح لك فرصة التفكير في المستقبل كما يجب.
عاطفيًا: مبادرة جيدة تجاه الشريك تلقى الأصداء الطيبة والممتازة التي توقعتها، وتجعله يغير نظرته إليك ويتقرب منك أكثر فأكثر.
صحيًا: مشاركة الأولاد في بعض الرياضات الفكرية تريحك وتنسيك مشاغلك وهمومك.

الميزان
مهنيًا: تسبق الآخرين بأشواط وأشواط ولا بد من أن تثير نجاحاتك بعض الغيرة في أوساطك، فما عليك سوى أن تبقي عينيك مفتوحتين جيدًا.
عاطفيًا: الظروف جيدة جدًا على صعيد العواطف ولن تشعر بالوحدة، فالحبيب يفهم وضعك ويساندك ويدافع عن حقوقك.
صحيًا: تبدو على وجهك علامات الارتياح وتعيش أفضل حالاتك الصحية التي افتقدتها منذ مدة.

العقرب
مهنيًا: لا تجازف في عملك أو راحة بالك، بل تقدّم بحكمة وعن سابق تحضير ودراسة، فهذا اليوم مشحون ببعض القلق.
عاطفيًا: عامل الثقة مفقود بينك وبين الشريك، وهذا ما يبقي الاجواء مضطربة بعض الشيء والشكوك حاضرة دائمًا.
صحيًا: لا تتوتر، بل حاول أن تمضي أوقاتًا مريحة مبتعدًا عما يثير عصبيتك.

القوس
مهنيًا: هذا اليوم يحمل إليك بعض الانفراج وتتحسن الأوضاع وتجعلك فرحًا ومرتاحًا في العمل، وتنشط أكثر من أي وقت مضى.
عاطفيًا: إذا كنت عازبًا انت مقبل على تطوّر إيجابي، وتتحوّل صداقة أو علاقة عابرة الى موضوع جدّي.
صحيًا: تقلبات الطقس بين حار وبارد تؤثر فيك كثيرًا، فخذ الاحتياطات اللازمة.

الجدي
مهنيًا: إذا كان عليك أخذ العبر من الماضي والتعلم منه، فهذا أمر جيد، إما إذا كان لتعقيد الأمور مجددًا فأنت الخاسر الأكبر.
عاطفيًا: يزول التوتر في العلاقة بينك وبين الشريك لأنك إنسان متفائل دائمًا، ويحاول الشريك أن يزرع الأمل فيك مجددًا.
صحيًا: استمر في ممارسة رياضتك المفضلة وحاول أن تشرك الآخرين معك.

الدلو
مهنيًا: مشروع ناجح نتيجة سهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، فتنال التهنئة من أرباب العمل من زميل كان ينافسك بشرف.
عاطفيًا: تعجز عن قول ما تعلم أو عن نقل فكرة أو قرار، وتشعر بعدم الثقة والأمان وتحتاج الى من يجد لك حلولًا.
صحيًا: قد تضطر الى التعامل مع بعض الغموض ما يؤثر في المعنويات ويخفف المقاومة الجسدية.

الحوت
مهنيًا: تعيش يوما جيدًا يوحي بإشعاعات كثيرة، لكنه يشير إلى بعض التوتر والفوضى، وتشعر برغبة في السفر وربّما بناء علاقة مع شخص من خارج محيطك.
عاطفيًا: فرص المصالحة قوية ولا تقبل الشك، لكنّ النقاش قد يتطور ويحتدم، فكن صبورًا وموضوعيًّا.
صحيًا: اضطراب في التنفس ناجم عن خلل ما في القصبة الهوائية، يستحسن مراجعة الطبيب.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: حصرنا الطلاب الغشاشين ومعاونيهم من المعلمين.. والعقوبة موجعة

الداخلية تواصل إحباط مخططات تهديد الاقتصاد الوطنى

1254 إصابة بكورونا بين أفراد الجيش الروسى

«الداخلية»: مقتل 18 إرهابيًا فى مداهمة أمنية بـ«بئر العبد»

الصور

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

الأكثر قراءة

وزير التعليم: حصرنا الطلاب الغشاشين ومعاونيهم من المعلمين.. والعقوبة موجعة

المتحدث العسكرى يكشف سبب استمرار الإرهاب فى مناطق بسيناء

هشام سليم: ابنتي تحولت جنسيا لولد

الإفتاء توضح حقيقة زوال كورونا يوم 19 رمضان

إنفوجراف

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

أيام زمان

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

أغرب ارتباط في العالم.. «كزوزة» في رمضان وراء زواج هدى سلطان وفريد شوقي

الوجه الآخر لـ يوسف شاهين.. غضب على نبيلة عبيد لسبب غريب

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

نجم الساعة

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

بعد استهدافها من الإرهاب.. ماذا تعرف عن كنوز «بئر العبد»؟

استطلاع رأى: 41% من الكوريين الجنوبيين يرفضون رعاية الوالدين

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

رسم بالقلوب قبل اللوحات.. رسامون يسطرون حكايات «منسي» بالريشة والآلوان

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
الاختيار....وبائعى الضمير
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [2]
ماجد حبته
المستشفى ذهب مع الريح!
نرمين يسر
CORONA VIRUS EXPLAIEND.. وثائقي قصير عن كورونا
المزيد

الثقافة

صالون القاهرة الثقافى يقدم ليلة للإنشاد الدينى.. غدًا

«ثقافة الطفل» تحتفل بانتصارات العاشر من رمضان عبر «اليوتيوب»

لقاء إلكترونى لمناقشة الكتاب المسموع على منصة «كتبنا»

«المتحولون» رواية جديدة لحسن عبيد عيسى عن دار «النخبة»