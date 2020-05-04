ترودو يعلن عن قراره بشأن عودة أولاده إلى المدرسة

اعترف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بأنه لا يعرف ما إذا كان سيعيد إرسال أولاده إلى المدرسة إذا كانوا يدرسون في كيبيك، المقاطعة الكندية الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، عندما طرح عليه هذا السؤال خلال برنامج على محطة "راديو-كندا" العامة، أجاب ترودو "لا أعرف".وقال ترودو "سيكون قرارا شخصيا بالنسبة إلى عدد كبير من الآباء"، مضيفا أن أولاده الثلاثة مسجلون "في مدرسة عامة في اونتاريو لن تعيد فتح أبوابها" في المستقبل القريب.وأوضح خلال برنامج "تو لو موند ان بارل"، "سأتخذ هذا القرار على الأرجح في اللحظة الأخيرة" بعد تقييم الوضع من كل النواحي (عدد الأولاد في الصف والحالة الذهنية للمدرسين).وأعلنت حكومة كيبيك عن إعادة فتح المدارس الابتدائية والحضانات اعتبارا من 11 مايو بعدما أغلقت في منتصف مارس كجزء من عملية تخفيف القيود المفروضة على البلاد للحد من انتشار وباء كوفيد 19.وقد أدى هذا القرار المثير للجدل إلى انقسام آراء أولياء أمور التلاميذ في هذا الشأن إذ أن هذه المقاطعة سجلت أكثر من نصف عدد الإصابات والوفيات في البلاد.