رئيسة وزراء نيوزيلندا تطالب المواطنين بالالتزام بقيود كورونا

طالبت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن المواطنين بمواصلة الالتزام بقيود احتواء تفشي فيروس كورونا وقالت إن قرار تخفيف الإجراءات لم يُتخذ بعد.وأعلنت السلطات الصحية في نيوزيلندا، اليوم الإثنين، أنه لأول مرة منذ 11 مارس الماضي لا يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بمرض "كوفيد- 19"، على مدار 24 ساعة.وسجلت البلاد ما مجموعه 1487 حالة إصابة بكوفيد19- و20 حالة وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.