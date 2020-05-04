72 وفاة و2553 إصابة جديدة بكورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية عن تسجيل 2553 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الماضي، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 42533 حالة.ويمثل هذا الرقم تراجعا طفيفا عن الرقم القياسي للإصابات اليومية الذي شهده اليوم الماضي، الذي سجلت فيه 2644 حالة.وبلغت حصيلة الوفيات 1373 بعد تسجيل 72 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، في انخفاض طفيف أيضا مقارنة مع 83 وفاة في اليوم السابق.وتماثل ما مجموعه 10632 شخصا للشفاء، بزيادة 1074 خلال اليوم الأخير.وتبقى ولاية ماهاراشترا وسط البلاد البؤرة الأساسية للوباء، حيث تم تسجيل نحو 13 ألف إصابة فيها، بزيادة 678 حالة خلال يوم واحد، تليها ولاية غوجرات في أقصى غرب البلاد مع نحو 5،5 ألف إصابة، بزبادة 374 خلال يوم، ومنطقة العاصمة نيودلهي مع حوالي 4،5 ألف إصابة، بزيادة 427 خلال يوم.وفي وقت سابق، مددت وزارة الداخلية إجراءات الحجر الصحي المعمول بها منذ 25 مارس، حتى 17 مايو، وأوعزت لسلطات الولايات بتقسيم أراضيها إلى مناطق حمراء وبرتقالية وخضراء، حسب عدد المصابين بكورونا فيها.ويسمح في المناطق الخضراء والبرتقالية بعمل التاكسي والمواصلات العامة وصالونات الحلاقة مع بعض التقييدات، فيما تبقى المؤسسات التعليمية والترفيهية مغلقة في كافة المناطق، كما يستمر إغلاق الحدود بين الولايات والحظر على حركة الطيران والتنقل في القطارات ومترو الأنفاق.