رغم كورونا.. 84٪ من الإيطاليين يخططون لرحلات سياحية

كشف استطلاع أجرته شركة ريسوبى توريزمو الإيطالية، أن اثنين من كل ثلاثة سائحين على متن سفينة سياحية إيطالية جاهزون للتخطيط لرحلة بحرية أخرى في عام 2020 بمجرد انتهاء حالة الطوارئ المفروضة في قطاع السياحة بسبب فيروس كورونا المستجد.وأجرت شركة «ريسوبى توريمز»، وهى شركة أبحاث واستشارات، الاستطلاع على 900 عميل يمثلون مختلف الفئات العمرية وأنواع العملاء، وأفاد 61.7 ٪ ممن شملهم الاستطلاع أنهم يعتقدون أن الرحلة، بسبب العدد الكبير من الأشخاص على متنها، سيعانون من الآثار السلبية للوباء أكثر من المنتجات السياحية الأخرى.وكان الاستطلاع يهدف إلى تحليل آثار حالة الطوارئ للرعاية الصحية على السوق مما يدفع العملاء إلى تغيير الخطط، وقال 84 ٪ من بين أولئك الذين حجزوا رحلة أو كانوا يخططون لرحلة في عام 2020، أنهم على استعداد للقيام برحلة بحرية بمجرد استئناف العرض.