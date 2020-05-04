رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 مايو 2020 الموافق 11 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إحصائية أمريكية: تشخيص إصابة 5000 عامل بمصانع لحوم بـ«كورونا»

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:34 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أفاد "مركز الوقاية ومكافحة الأمراض" الأمريكي أنه تم تشخيص إصابة مايقرب من 5 آلاف عامل في 115 مصنعا لتجهيز اللحوم فى 19 ولاية، بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد – 19 ).

وذكر المركز في بيان "أنه توفي حتى الآن 20 عاملًا بسبب الفيروس"، مشيرا إلى أن القائمة ليست شاملة فقد أبلغت المرافق في أربع ولايات إضافية على الأقل عن حالة إصابة مؤكدة أو أكثر بالفيروس، لكنها لم تقدم بيانات في الوقت المناسب ليتم تضمينها في التحليل.

يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، أوقفت شركة "تايسون فودز" عملياتها في مصنع واترلو بولاية آيوا، بعد أن كانت نتيجة الاختبار إيجابية لما يقرب من 200 عامل من أصل 2800 عامل، وهى الشركة التي تعد واحدة من بين أكثر 10 مصانع لحوم تم إغلاقها منذ بداية الوباء.

وقال الدكتو ليوناردو ماركوس، المدير المشارك فى مبادرة "القيادة الوطنية للتأهب فى جامعة "هارفارد" الأمريكية: "أعتقد أن أحد الأسئلة، وليس لدينا إجابة، هو - ماذا سيكون التأثير على الإمدادات الغذائية؟.

وأضاف: "نظرًا لأن الطعام الذي يذهب إلى المناطق الحضرية يأتي من المناطق الريفية، فهناك مخاطر كامنة لسلسلة الغذاء".

وأكد الخبراء، أنه حتى الآن على الأقل، لا يوجد دليل على أن الماشية والدواجن والحيوانات التي تتم معالجتها في هذه المرافق معرضة لخطر فيروس "كورونا" المستجد.

موضوعات متعلقة

إصابة 15 جراء اشتعال النيران فى 4 منازل بطنطا

الإفتاء توضح حقيقة زوال كورونا يوم 19 رمضان

«الجناينى» يكشف تفاصيل سيناريو عودة الدورى وسط أزمة كورونا

مصرع شقيق الفنان تامر شلتوت فى حادث سير

الصور

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

الأكثر قراءة

وزير التعليم: حصرنا الطلاب الغشاشين ومعاونيهم من المعلمين.. والعقوبة موجعة

المتحدث العسكرى يكشف سبب استمرار الإرهاب فى مناطق بسيناء

هشام سليم: ابنتي تحولت جنسيا لولد

الإفتاء توضح حقيقة زوال كورونا يوم 19 رمضان

إنفوجراف

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

أيام زمان

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

أغرب ارتباط في العالم.. «كزوزة» في رمضان وراء زواج هدى سلطان وفريد شوقي

الوجه الآخر لـ يوسف شاهين.. غضب على نبيلة عبيد لسبب غريب

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

نجم الساعة

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

بعد استهدافها من الإرهاب.. ماذا تعرف عن كنوز «بئر العبد»؟

استطلاع رأى: 41% من الكوريين الجنوبيين يرفضون رعاية الوالدين

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

رسم بالقلوب قبل اللوحات.. رسامون يسطرون حكايات «منسي» بالريشة والآلوان

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
الاختيار....وبائعى الضمير
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [2]
ماجد حبته
المستشفى ذهب مع الريح!
نرمين يسر
CORONA VIRUS EXPLAIEND.. وثائقي قصير عن كورونا
المزيد

الثقافة

صالون القاهرة الثقافى يقدم ليلة للإنشاد الدينى.. غدًا

«ثقافة الطفل» تحتفل بانتصارات العاشر من رمضان عبر «اليوتيوب»

لقاء إلكترونى لمناقشة الكتاب المسموع على منصة «كتبنا»

«المتحولون» رواية جديدة لحسن عبيد عيسى عن دار «النخبة»