صالون القاهرة الثقافى يقدم ليلة للإنشاد الدينى.. غدًا

ينظم صالون القاهرة الثقافي الدولي، غدًا الثلاثاء، ليلة للإنشاد الديني، من خلال البث المباشر عبر صفحتي الصالون ومعرض القاهرة الدولي للكتاب، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»؛ ضمن مبادرة «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك»، التي أطلقتها وزارة الثقافة بهدف الارتقاء بالوعي وزيادة الحصيلة المعرفية لدى جموع الشعب.يشارك في ليلة الإنشاد الديني المنشد فراس قزاز، مؤذن المسجد الأقصى من فلسطين، والمنشد عبد الحليم حجم من سوريا، والمنشدان مصطفى الشافعي، ومحمد الجزار من مصر.يدير الأمسية الشاعر والإعلامي محمد حميدة، والإعلامية مديحة عاشور، وتستمر لمدة 80 دقيقة على جزءين عبر صفحة معرض القاهرة الدولي للكتاب.