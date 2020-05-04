«ثقافة الطفل» تحتفل بانتصارات العاشر من رمضان عبر «اليوتيوب»

احتفل المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة بانتصارات العاشر من رمضان على قناة المركز على «اليوتيوب» ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك».وعرضت القناة «أوبريت أهلًا رمضان» كلمات الشاعر فتحي الجندي، ألحان وتوزيع الموسيقار وائل عوض، غناء فريق كورال الحديقة «سلام»، رسوم وتحريك ورؤية الفنان التشكيلي جلال الدين جمال، «موكب الشهداء» عن الشهيد إبراهيم الرفاعي، إعداد وأداء الكاتب والمؤرخ محمد الشافعي، تنفيذ ولاء محمد محمود، «انتصارات المسلمين والعرب فى رمضان» إعداد الكاتب سيد حامد، أداء المترجم والإعلامي حسن عبد الفضيل، تنفيذ الفنان جلال الدين جمال.كذلك تم عرض «ورشتنا من بيتنا» وفيها تقدم مروة طلبة ورشة طيارة ودبابة من الورق، «معرض الفنان الصغير» في رسوم الأطفال عن نصر أكتوبر، وأخيرًا «إبداعات الصغار» من خلال «أغنية حق المنسي» مهداة للمركز من مواهب كفر صقر.