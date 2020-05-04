لقاء إلكترونى لمناقشة الكتاب المسموع على منصة «كتبنا»

أعلنت منصة «كتبنا» عن عقد لقاء إلكتروني تحت عنوان «كيف تطلق كتابك الصوتي» في التاسعة مساء الخميس المقبل، يتحدث فيها الكاتب على زكريا.واللقاء يحاول الإجابة عن عدة أسئلة منها:«ما هو الكتاب الصوتي؟، ولماذا تحول كتابك لصوتي؟، وعقلية رائد الأعمال، والقاعدة السحرية لأي كاتب، ومراحل إنتاج الكتاب الصوتي، وأين تنشر كتابك الصوتي، والمنصات العربية والمنصات العالمية، والتسويق، ومنصات التواصل الاجتماعي، وبودكاست.وعلى زكريا كاتب وباحث في علم النفس الإيجابي، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس القسم الفرنسي، أصبح ممارسًا معتمدًا للبرمجة اللغوية العصبية وانضمت النسخة الإنجليزية من كتابه «فن السعادة المفقود» لقوائم الكتب الأكثر مبيعًا في العديد من المكتبات.