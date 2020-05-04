الصحة الألمانية: تسجيل 43 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الألمانية، صباح اليوم الإثنين، عن تسجيل 43 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 6692 وفاة، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية".وأعلنت الصحة الألمانية في بيانها عن تماثل نحو 132.7 ألف شخص للشفاء منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.