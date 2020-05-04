مؤتمر عالمى لجمع الأموال لتطوير لقاح ضد كورونا

تستضيف المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، عبر تقنية الواقع الافتراضي مؤتمرًا عالميًا للتعهدات لجمع الأموال لجهود تطوير لقاح وعلاجات ضد فيروس كورونا.تستضيف رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، عبر الإنترنت، اجتماع المانحين من بروكسل ابتداء من الساعة 3 مساءً (1400 بتوقيت جرينتش).ومن المتوقع أن يجمع الحدث 7.5 مليار يورو (8.3 مليار دولار) على الأقل، وسيجري تخصيص الأموال بشكل أساسي للمنظمات الصحية الدولية وشبكات البحث القائمة.وتضمن قائمة المشاركين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.