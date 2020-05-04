الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن التجسس المزعوم للجيش الكولومبى

أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها العميق من مزاعم تورط الجيش الكولومبي في عملية تجسس تستهدف الصحفيين والقضاة والمدافعين عن حقوق الإنسان.وقال مكتب حقوق الانسان في كولومبيا التابع للأمم المتحدة، في بيان، إنه يساوره قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع اعتداءات على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدًا أن أنشطة المخابرات يجب ألا تقوض ضمانات حماية حقوق الإنسان.وذكرت مجلة سيمانا، يوم الجمعة، أن الجيش الكولومبي تجسس على ما لا يقل عن 130 شخصًا العام الماضي.وزعم تقرير «سيمانا» أنه من أجل الحصول على البيانات الشخصية للصحفيين الكولومبيين والأجانب والسياسيين والمحامين والمنظمات غير الحكومية، استخدمت القوات المسلحة الكولومبية تمويلًا ومعدات من وكالة استخبارات أجنبية.يذكر أن الولايات المتحدة هي إحدى الدول التي تتعاون معها كولومبيا بشكل وثيق في القطاع العسكري.وأعلن وزير الدفاع الكولومبي كارلوس هولمز تروجيلو، يوم الجمعة، إقالة 11 عسكريًا في استجابة للتقرير الاعلامي، كما فتح المدعي العام يوم السبت تحقيقًا في الاتهامات.