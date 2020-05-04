نيوزيلندا تعلن عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بكورونا للمرة الأولى منذ 11 مارس

أعلنت السلطات الصحية في نيوزيلندا، اليوم الإثنين، أنه لأول مرة منذ 11 مارس الماضي لا يتم تسجيل أي حالات اصابة جديدة بمرض "كوفيد- 19"، على مدار 24 ساعة.وقال المدير العام للصحة في البلاد آشلي بلومفيلد، في مؤتمر صحفي: "هناك سبب للاحتفال اليوم لعدم تسجيل حالات إصابة مؤكدة جديدة على مدار يوم كامل، لكنه في نفس الوقت يحث الأمة على توخي الحذر".وأضاف: "من الواضح أن هذه أرقام مشجعة اليوم، لكنها مرة واحدة فقط"، وخففت نيوزيلندا في 29 أبريل من قواعد الإغلاق الصارمة، ومن المقرر أن تتخذ الحكومة النيوزيلندية قرارا بشأن تخفيف المزيد من القيود في 11مايو.وسجلت البلاد ما مجموعه 1487 حالة إصابة بكوفيد19- و20 حالة وفاة.