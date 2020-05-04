الصين تسجل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة، اليوم الإثنين، إن الصين سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، صعودًا من حالتين في اليوم السابق.وأضافت اللجنة أن جميع الحالات الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج، وسجلت اللجنة أيضًا 13 حالة دون ظهور أعراض بزيادة حالة واحدة عن اليوم السابق.وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 82880 ولم تسجل البلاد أي حالات وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات عند 4633 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.