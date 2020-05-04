العثور على قنبلة من مخلفات الحرب فى إحدى مناطق موسكو

قال ممثل خدمات الطوارئ في العاصمة الروسية لمراسل وكالة "نوفوستي"، إنه تم العثور على ما يشبه قذيفة هاون تعود إلى فترة الحرب الوطنية العظمى، في إحدى المناطق الإدارية التابعة لموسكو.وحسبما أفادت صحيقة " واشنطن بوست" أشار احد المصادر، إلى أنه تم العثور القذيفة، بعد ظهر الأحد بالقرب من مركز تسوق في دائرة زيلينوجراد الإدارية في موسكو.وقال المصدر: "بالقرب من مركز التسوق" كابيتال "في منطقة كريوكوفو في زيلينوجراد، تم العثور على شيء يشبه قذيفة هاون من مخلفات الحرب العالمية الثانية".ووفقا له، قام رجال الشرطة بتطويق المكان، فيما تعمل مجموعة من المختصين على إبطال مفعول القذيفة ونقلها إلى مكان آمن.