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الإثنين 04 مايو 2020 الموافق 11 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توقعات بانكماش الاقتصاد الأردنى بنسبة 3.4% فى 2020
الإثنين 04/مايو/2020 - 04:28 ص
وكالات
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