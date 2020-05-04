كوريا الجنوبية تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية بـ8 أشخاص، اليوم الإثنين، وجميعهم من القادمين من الخارج، حيث لم تظهر أي حالة جديدة من الإصابة لانتقال العدوى داخليا.وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم، أن عدد الاصابات بكورنا المستجد سجل 10.801 حالة بزيادة 8 حالات حتى منتصف ليلة يوم أمس مقارنة مع اليوم السابق.وظل عدد الإصابات الجديدة أقل من 20 حالة لليوم الـ17 على التوالي منذ يوم 18 أبريل الماضي.وذكرت أن جميع الاصابات الجديدة الثماني وسط الوافدين. اكتشفت 4 حالات منها خلال اجراءات الحجر الصحي في المطار، والـ4 الاخرى أثناء الحجر الذاتي في إنتشون وأولسان وكيونغي وإقليم جولا الجنوبي كل على حدة.وبلغ عدد حالات الوفاة 252 بزيادة حالتين جديدتين وزاد عدد حالات الشفاء بمقدار 34 حالة إلى 9.217 حالة.