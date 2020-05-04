استطلاع رأى: 41% من الكوريين الجنوبيين يرفضون رعاية الوالدين

أظهر استطلاع رأي نشر اليوم الاثنين، أن 4 من كل 10 أسر في كوريا الجنوبية ترفض تحمل مسؤولية رعاية الوالدين في الكبر.وحسبما أفادت وكالة أنباء "يونيهاب" فإنه تم إجراء استطلاع الرأي من قبل معهد كوريا للصحة والشؤون الاجتماعية ومعهد الرعاية الاجتماعية التابع لجامعة سيئول الوطنية في الفترة من فبراير إلى مايو من عام 2019. ويشتمل على 6،331 أسرة.وطبقًا لنتائج استطلاع الرأي، أجاب 40.94% بأنهم يعارضون الرأي القائل بأن الأبناء يجب عليهم أن يتحملوا المسؤولية الكاملة في رعاية الوالدين في الكبر، في حين أجاب 23.34% بأنهم يوافقون على هذا الرأي.وأجاب 35.73% بأنهم لا يؤيدون ولا يعارضون هذا الرأي.ولم تختلف نتائج استطلاع الرأي اختلافًا كبيرًا حسب فئات الدخل.وبلغت نسبة المعارضة 43.07% لدى فئة ذوي الدخل المنخفض، فيما بلغت النسبة 40.72% لدى فئة ذوي الدخل المتوسط.