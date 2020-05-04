ترامب: وفيات كورونا قد تصل إلى 90 ألف أمريكى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حصيلة الوفيات بسبب كورونا في الولايات المتحدة قد تصل ما بين 80 ألفا إلى 90 ألف مواطن أمريكي.وقدر ترامب، خلال لقاء على شبكة "فوكس نيو"، أعداد الوفيات الشهر الماضي بنحو 65 ألفا، وذلك بحسب موقع "العربية".وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم 1122486 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بزيادة 29671 حالة عن الرقم السابق، وقالت إن عدد الوفيات زاد 1452 حالة إلى 65735.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.