رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 مايو 2020 الموافق 11 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس التنفيذى لـ"ساوثويست إيرلاينز" الأميركية: السفر بات آمنًا

الإثنين 04/مايو/2020 - 04:09 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
شدّد الرئيس التنفيذي لشركة "ساوثويست إيرلاينز"، إحدى أكبر شركات الطيران الأميركيّة، على أنّه يُمكن للناس أن يستأنفوا السّفر بأمان، مشيرًا إلى أنّ الحركة الجوّية التي أصيبت بالشلل تقريبًا بسبب كوفيد-19 بدأت تنتعش تدريجًا.

وعندما سئل على شبكة "سي بي إس" ما إذا أصبح الطيران آمنًا، أجاب غاري كيلي "إنّه كذلك. نحن نبذل قصارى جهدنا لتشجيع الناس على العودة والسّفر".

وقال إنّ شركته تتّخذ عددًا من احتياطات السلامة، إذ سيُطلب من الركّاب وأفراد الطاقم وضع أقنعة، كما ستخضع الطائرات لعمليّات تنظيف معمّقة ما بين الرحلات الجوّية، على أن يُترَك بعض المقاعد فارغًا للسماح بنوع من التباعد الاجتماعي.

وتابع كيلي "لا أعتقد أنّ الخطر على متن طائرة هو أعلى درجةً من الخطر الموجود في أيّ مكان آخر"، معتبرًا أنّ الأسوأ بالنسبة إلى قطاع الطيران قد تمّ تجاوزه.

وقال إنّ كلّ أسبوع مَرّ بعد الأسبوع الأول من أبريل أصبح الوضع فيه أفضل. وأردف "لا أعتقد أن شهر يونيو سيكون شهرًا جيّدًا، لكن... نتطلّع إلى شهري يوليو وأغسطس".

وأقرّ مع ذلك بأنّ الأمور لا تزال في حالة تغيّر مستمرّ. وأوضح "هناك حجوزات" ولكن "قد يتمّ إلغاؤها بسهولة".

وحصلت شركة ساوثويست على 3،2 مليار دولار كمساعدة طارئة من الحكومة وتقدّمت بطلب للحصول على قرض إضافي.

وتُعاني شركات الطيران بشكل خاص من الأزمة المرتبطة بكوفيد-19، وقد اضطرّت إلى تعليق غالبيّة نشاطها في إطار الجهد العالمي لوقف انتشار الفيروس.

موضوعات متعلقة

القصة الحقيقية لحادث «القصاصين» الإرهابى الذى ظهر فى «الاختيار»

هشام سليم: ابنتي تحولت جنسيا لولد

الإفتاء توضح حقيقة زوال كورونا يوم 19 رمضان

الصحة: إصابات الأطقم الطبية لا تُذكر مقارنة بباقى الدول

الصور

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

الأكثر قراءة

وزير التعليم: حصرنا الطلاب الغشاشين ومعاونيهم من المعلمين.. والعقوبة موجعة

المتحدث العسكرى يكشف سبب استمرار الإرهاب فى مناطق بسيناء

هشام سليم: ابنتي تحولت جنسيا لولد

«الجناينى» يكشف تفاصيل سيناريو عودة الدورى وسط أزمة كورونا

إنفوجراف

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

أيام زمان

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

أغرب ارتباط في العالم.. «كزوزة» في رمضان وراء زواج هدى سلطان وفريد شوقي

الوجه الآخر لـ يوسف شاهين.. غضب على نبيلة عبيد لسبب غريب

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

نجم الساعة

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

استطلاع رأى: 41% من الكوريين الجنوبيين يرفضون رعاية الوالدين

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

رسم بالقلوب قبل اللوحات.. رسامون يسطرون حكايات «منسي» بالريشة والآلوان

الحكومة الإيطالية تسمح للأندية باستئناف التدريبات

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
الاختيار....وبائعى الضمير
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [2]
ماجد حبته
المستشفى ذهب مع الريح!
نرمين يسر
CORONA VIRUS EXPLAIEND.. وثائقي قصير عن كورونا
المزيد

الثقافة

«المتحولون» رواية جديدة لحسن عبيد عيسى عن دار «النخبة»

«التنسيق الحضارى» يدرج اسم الشاعر محمود إسماعيل ضمن مشروع «عاش هنا»

طرح كتاب «الجيش المصري في الحرب الروسية» عبر بوابة الثقافة مجانًا

أمسيات ومحاضرات وفنون شعبية في ليالي رمضان بـ«ثقافة سوهاج»