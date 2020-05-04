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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تستعد لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح «كورونا فاك»

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:18 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أكد باحثون من مختبر "سينوفاك بيوتيك" Sinovac Biotech في بكين، أن الشركة تستعد لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح بدأت منذ فترة قصيرة بتجربته بشريا بعد نجاحه في الاختبار على الحيوانات.

وتجري الشركة حاليا 4 تجارب إكلينيكية على اللقاح الذي لا يتجاوز حجمه عن نصف ميليليتر بعد أن أثبت نجاحه على القردة.

وجرى تغليف آلاف العبوات من اللقاح التي انتجت وتستند على توليد عنصر طفيلي خامل، وجرى تغليفها بعبوات بيضاء وبرتقالية مع اسم "كورونافاك" (Coronavac) عليها.

وقامت الشركة بإرسال دفعات كبيرة من اللقاح للسلطات الطبية في الصين للحصول على الموافقات، إلا أن الشركة تظهر أنها قادرة على انتاجه على نطاق واسع بكميات كبيرة جدا.

وكانت الشركة قد أكدت أن اللقاح لم يترك أي آثار جانبية واضحة في القردة، وأن المختبر بدأ التجارب على البشر في 16 أبريل.

وأعطى باحثو مختبر "سينوفاك بيوتيك" جرعتين مختلفتين من اللقاح إلى ما مجموعه ثمانية قردة ريسوس، وبعد ثلاثة أسابيع، أدخلوا في رئتي القرود جرعة فيروس سارس CoV-2، وهو الفيروس الذي يسبب "كوفيد- 19"، من خلال أنابيب أسفل القصبة الهوائية، ولم يصب أي منهم بعدوى كاملة بحسب وكالة "أ ف ب".

وكان للقرود التي أعطيت الجرعة الأكبر استجابة جيدة، فبعد 7 أيام من تلقيها عدوى الفيروس، لم يعثر الباحثون على أي آثار له في بلعوم أو رئتي القرود.

وأكد ليو بيتشنج وهو مدير في شركة سينوفاك إن الشركة لا تعرف بالتحديد متى ستكون قادرة على توزيع اللقاح، بحسب "أ ف ب".

وقال كبير مديري الشؤون التنظيمية الخارجية في سينوفاك، منج وينينج، في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام إن النتائج "تمنحنا الكثير من الثقة" بأن اللقاح سيؤثر في البشر.

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