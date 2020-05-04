المكسيك تسجل 93 حالة وفاة جديدة بـ«كورونا»

قالت وزارة الصحة في المكسيك إنها سجلت 93 وفاة جديدة، و1383 إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، وصل عدد الإصابات إلى 23471 والوفيات إلى 2154 حالة، ومقارنة بالأمس فقد سجلت الوزارة 1349 إصابة و89 حالة وفاة.يذكر أن الحكومة صرحت مرارا أن العدد الحقيقي للأشخاص المصابين بالفيروس القاتل أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.