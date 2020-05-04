المراكز الأمريكية تسجل 1452 حالة وفاة جديدة بـ«كورونا»

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، 1122486 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بزيادة 29671 حالة عن الرقم السابق، وقالت إن عدد الوفيات زاد 1452 حالة إلى 65735.وكانت أرقام المراكز الأمريكية حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:00 بتوقيت جرينتش)، ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات في كل ولاية بمفردها.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.