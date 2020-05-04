إصابات كورونا تتجاوز 3.5 مليون حالة عالميًا

أظهرت تقارير، صباح اليوم الإثنين، أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مختلف أرجاء العالم تجاوزت 3.5 مليون حالة، بينما اقتربت الوفيات من ربع مليون حالة، رغم تباطؤ معدل الإصابات والوفيات عن ذروتيها الشهر الماضي.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، كانت معظم الحالات في الأيام الأخيرة في أمريكا الشمالية والدول الأوروبية، لكن الأرقام ترتفع في بؤر تفشي أصغر في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وروسيا.وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجل العالم 84004 حالات إصابة جديدة، ليصل إجمالي الحالات إلى ما يزيد قليلا عن 3.5 مليون.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.