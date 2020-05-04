أمريكا تعلن تقاعد كبيرة دبلوماسييها بآسيا

أعلنت كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين لمنطقة جنوب ووسط آسيا أليس ويلز أنّها ستتقاعد من منصبها.وقالت الخارجيّة الأمريكيّة إنّ "ويلز" التي عملت مساعدةً لوزير الخارجيّة لشئون جنوب ووسط آسيا بالإنابة، ستتقاعد في 22 مايو بعد مسيرة مهنيّة استمرّت 31 عامًا.وقال وزير الخارجيّة مايك بومبيو "سأفتقد نصيحة أليس الحكيمة والجهود المتفانية لبناء العلاقات ومعالجة التحدّيات عبر جنوب ووسط آسيا".وقال متحدّث باسم الخارجيّة الأمريكيّة إنّ المساعد الجديد لوزير الخارجيّة سيكون توم فاجدا الدبلوماسي الأمريكي المخضرم الذي شغل سابقًا منصب القنصل العامّ في مومباي.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا إلى علاقة وثيقة مع الهند التي زارها في فبراير.